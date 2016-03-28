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مدير أمن الشرقية ينتقل لموقع حريق مصنع العاشر والدفع بـ42 سيارة إسعاف وإطفاء

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مدير أمن الشرقية ينتقل لموقع حريق مصنع العاشر والدفع بـ42 سيارة إسعاف وإطفاء مدير أمن الشرقية ينتقل لموقع حريق مصنع العاشر والدفع بـ42 سيارة إسعاف وإطفاء
تحاول قوات الدفاع المدنى السيطرة على حريق مصنع الحلويات بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان، المستمر حتى الآن، ودفعت بأكثر من 30 سيارة إسعاف وأكثر من 12 سيارة إطفاء، ومازال البحث جاريا لاستخراج باقى العمال المصابين، وانتقل منذ قليل اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية لمتابعة الحادث والقيادات الأمنية بالعاشر.

كان قد أصيب 59 عاملا من عمال شركة "بم بم" بمدينة العاشر من رمضان، بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلهم للمستشفى، وأكد مصدر أمنى أن الحريق نتج عن انفجار كبير داخل المصنع، فيما أعلنت إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة، الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المصابين.

مطافى---حريق-العاشر-(1)

مطافى---حريق-العاشر-(2)

مطافى---حريق-العاشر-(3)


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