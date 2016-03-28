بالصور.. تكريم 120 معلما مثاليا من إدارة بنى سويف

كرم محافظ بنى سويف المهندس شريف حبيب 120 معلما مثاليا على مستوى إدارة مركز ومدينة بنى سويف، خلال حضوره حفل تكريم المعلمين المثاليين، الذى نظمته نقابة المعلمين، داخل مركز مؤتمرات الجامعة مساء اليوم.

سلم المحافظ شهادت التقدير والدروع للمعلمين المثاليين تقديرا لجهودهم فى العملية التعليمية وحافزا لمزيد من الجهد فى الفترة المقبلة، بحضور مصطفى كامل الديب النقيب العام لمعلمى بنى سويف ونبوى الدخنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعددا من القيادات التعليمية ومجلس إدارة النقابة الفرعية ببنى سويف ‏ .

وفى كلمته أشار المحافظ إلى أن التعليم يعتبر قاطرة التنمية، والركيزة الأساسية التى تبنى عليها حضارة الأمم، وهو ما ترجمته الدولة بالتركيز على التعليم ومنحه أولوية خاصة عبر الاهتمام بتطوير منظومة التعليم بمفرداتها الأساسية من العنصر البشرى، والمناهج الدراسية والبنية الأساسية من مدارس ومعاهد وجامعات والعمل على تحسين الوضع المادى والاجتماعى للمعلم وتوفير الأساليب العلمية الحديثة فى مناهج وطرق التدريس، بالإضافة إلى جهدها الملموس فى تطوير المناهج، لتواكب متطلبات العصر، مشيرا إلى دور المعلم فى التأثير على الطلاب من خلال تقديم القدوة والمثل، لافتا إلى اعتزازه بالمعلمين الذين كان لهم أثر كبير فى غرس الكثير من القيم والإيجابيات فى شخصيته.

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