علوم القناة تنظم دورات تدريبية لمعلمى مدارس الإسماعيلية وطلابها

نظمت كلية العلوم بجامعة قناة السويس في إطار الأسبوع البيئي الرابع ودور جامعة قناة السويس لتقديم خدماتها للبيئة والمجتمع ـ عدد من الدورات والزيارات لمدرسي وطلاب مدارس الثانوية العامة لمعامل الكلية في الأقسام المختلفة لتدريب الطلاب نظريا وعمليا، وللإشراف على الطلاب الموهوبين والمبتكرين وتوجيه اختراعاتهم لدخول المسابقات المحلية والدولية.

تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف عام الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور العربي هندي شندي عميد كلية العلوم، والدكتور كمال عبد القادر وكيل الكلية لشئون البيئة.

واستقبلت كلية العلوم طالبات مدرستي 25 يناير وأم الأبطال الثانويتين للبنات، وزار الطلاب متحف علوم الأرض والذي يحتوي على عدد من العينات الجيولوجية من منطقة سيناء وغيرها من المناطق الجيولوجية بمصر، وحاضر للطلاب الدكتور حلمي جريش، والدكتور محمود علي بالكلية.

كما استقبلت الدكتورة مها فريد سليمان رئيس قسم علوم الحيوان بعض مدرسي وموجهي مادة العلوم في المدارس من اجل تعريفهم بكل ما هو جديد في المجال للإستفادة من خبرات أعضاء هيئة تدريس الكلية، كما حاضر المدرسين الدكتورة هند معروف الأستاذ بالكلية.

وقال الدكتور كمال عبد القادر وكيل كلية العلوم لشئون البيئة أن هذه الزيارات تأتي ضمن تعاون كلية العلوم وتقديم خدماتها من خلال تدريب مدرسين ومعلمين أوائل وموجهين في الأحياء والجيولوجيا والكيمياء من أجل التغلب علي مشكلة المناهج الدراسية الجديدة، وأضاف أن المشروعات القومية بمحور تنمية قناة السويس تحتاج للعديد من الكوادر ولذلك تسعي الكلية لتنمية المواهب العلمية لدي الطلاب منذ التعليم ما قبل الجامعي.

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