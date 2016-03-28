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مصادر: موظفون بـ"المركزى للمحاسبات" قدموا مستندات ضد "جنينة"

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مصادر: موظفون بـ"المركزى للمحاسبات" قدموا مستندات ضد "جنينة" مصادر: موظفون بـ"المركزى للمحاسبات" قدموا مستندات ضد "جنينة"
كشفت مصادر مطلعة، أن نيابة أمن الدولة العليا أنها تلقت مستندات وبلاغات قدمها عشرات الموظفين العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، ضد رئيسه المستشار هشام جنينة، للكشف عن وقائع جديدة فى القضية العتى يخضع "جنينة" للتحقيق فيها الآن.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المستشار هشام جنينة لا يواجه اتهاما بنشر أخبار كاذبة، بل تهم اختلاس أوارق ومستندات خاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات، والاحتفاظ بها بالمخالفة للمعتاد، مستغلا موقعه الوظيفى كرئيس للجهاز، فضلا عن تشويهه لمؤسسات الدولة وتعريض السلم العام للخطر.


>- بيان لنيابة أمن الدولة العليا: تصريحات هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد غير منضبطة

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