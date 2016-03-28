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حبس تشكيل عصابى متخصص فى بيع المواد المخدرة بالغردقة 4 أيام

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حبس تشكيل عصابى متخصص فى بيع المواد المخدرة بالغردقة 4 أيام حبس تشكيل عصابى متخصص فى بيع المواد المخدرة بالغردقة 4 أيام
تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين، يجلبان المواد المخدرة من إحدى محافظات الصعيد داخل سيارات الخضار وبيعها بالغردقة، وبحوزتهما 2000 قرص مخدر، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، يفيد تمكن النقيب حسن دنقل معاون مباحث القسم، من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين هما "سمير. س" 21 سنة مقيم حى العرب الغردقة، و"عبد الحميد. ع" 29 سنة مقيم بنفس العنوان.

وتبين من التحقيقات أن المذكورين يجلبان المواد المخدرة فى سيارات الخضار من محافظة قنا، وتم استئذان النيابة العامة لضبطهما وتم ضبطهما وبحوزتهما 2000 قرص مخدر تامول وتم تحرير محضر بالواقعة، وحبسا 4 أيام على ذمة التحقيقات.


>ضبط مسجل بحوزته فرد روسى وطلقات آلية و170 قرص مخدر بالغردقة

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