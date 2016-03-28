إصابة 59 عاملًا فى حريق مصنع حلويات بالعاشر.. والدفع بـ 20 سيارة إطفاء

أصيب 59 عاملا من عمال شركة "بم بم" بمدينة العاشر من رمضان، بحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، ومستشفى الغندور، وابن سينا، فى حريق نشب بالشركة اليوم الاثنين، فيما دفعت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أشرف شوقى، مدير الحماية، بـ 20 سيارة إطفاء.

وأكد مصدر أمنى أن الحريق نتج عن انفجار كبير داخل المصنع، فيما أعلنت إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة بمديرية الصحة، الطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المصابين.

تم نقل 7 عمال إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر، و40 إلى مستشفى الغندور، و5 إلى مستشفى الهلال الأخضر، كما تم نقل 4 فى حالة خطرة إلى مستشفى الجامعة بالزقازيق، و3 حالات إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق.

يذكر أن حريقا ضخما شب بمصنع للحلويات بمدينة العاشر من رمضان، مما أسفرعن وقوع عدد من الإصابات بين العمال، ودفعت الحماية المدنية بـ 20 سيارة للسيطرة على الحريق.

5 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق هائل بمصنع حلويات بالعشر من رمضان