النيابة تواجه "جنينة" باتهامات خطيرة .. ومحاميه آخر من يعلم

علم اليوم السابع أن نيابة أمن الدولة العليا تواجه هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات فى التحقيقات معه حاليا باتهامات خطيرة للغاية ، وأن محاميه هو آخر من يعلم.

وأفادت مصادر لليوم السابع أن التحقيقات مع " جنينة" لم تتطرق فقط إلى تصريحه الشهير حول الـ600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر ، والتى أثبتت لجنة تقصى الحقائق الرئاسية فساده وتضليله ، وإنما واجهته التحقيقات باتهامات آخرى فى مقدمتها استغلاله لمنصبه واحتفاظه شخصيا بأصول وصور من المستندات المتوفرة لدى مكتبه بالمخالفة للقانون ، وهى اتهامات يبدو أن محامى هشام جنينة لا يعرف بها ولم يستعد لمواجهتها قانونيا.

وسنوافيكم بالتفاصيل..

موضوعات متعلقة..

بيان لنيابة أمن الدولة العليا: تصريحات هشام جنينة بشأن تكلفة الفساد غير منضبطة

أنباء عن صدور بيان هام من النائب العام بشأن هشام جنينة

كريم عبد السلام يكتب:هل اقتربت ساعة عزل جنينة؟ التحقيقات تحاصر رئيس المركزى للمحاسبات بعد إثبات لجنة تقصى الحقائق تعمده التضليل وفقدانه المصداقية وإساءته توظيف المعلومات

أنباء عن وصول هشام جنينة لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى تصريحاته حول الفساد

>