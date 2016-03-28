محافظ بورسعيد يؤكد على امتلاك مصر خبرات بشرية في الاستزراع السمكي

بورسعيد: جمال نوفل

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في فعاليات ورشة العمل التي تنظمها كلية العلوم بجامعة بورسعيد تحت عنوان “مشكلات الاستزراع السمكي ببورسعيد ودور البحث العلمي في تطوير منظومة الاستزراع السمكي”، وذلك بمكتبة مصر العامة.

وحضر الورشة الدكتور راشد القصبي رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور شمس الدين شاهين عميد كلية العلوم، وعدد من الخبراء في مجال الاستزراع السمكي وأصحاب المزارع السمكية بقرى غرب وجنوب.

وأكد محافظ بورسعيد بأن موضوعات الاستزراع السمكي تمثل أحد القضايا الهامة التي تمس الأمن الغذائي، حيث يمثل الاستزارع أكثر من 75 % من الانتاج السمكي في مصر، مشيرًا بأن مصر تمتلك الخبرات البشرية الموهلة والتي تساعدها على نجاحها في إدارة هذه المشروعات، بالإضافة إلى القامات العلمية الكبرى.

وأضاف أن هناك مخطط ضمن تنمية محور إقليم قناة السويس عن طريق إقامة مزارع سمكية وضع التقدير المبدئي لأرباحها أكثر من 10 مليار جنيه، موكدًا أن الدولة تعمل في العديد من الإتجاهات التنموية في كافة المجالات.

كما تم خلال ورشة العمل مناقشة العديد من المحاور الهامة مثل أفضل الأسسس لتغذية الأسماك داخل المزارع، وكذلك بحث المشكلات التي تواجه العاملين في هذا المجال.