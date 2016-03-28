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إماراتي يعفو عن قاتل أخيه قبل إعدامه بدقائق في السعودية

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استقبل أمير نجران مواطناً "إماراتياً" عفا عن مواطن سعودي قتل أخاه وذلك قبل دقائق من تنفيذ القصاص، بحسب علوم الدار.


>   وكان المواطن الإماراتي قد تنازل عن مواطن سعودي قتل أخاه قبل دقائق من تنفيذ حكم القصاص، والذي كان مقررًا تنفيذه في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الاثنين في مدينة نجران.

وثمن أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، خلال لقائه بشقيق القتيل بعد تنازله، خطوته الشجاعة، مؤكداً له أن المثوبة من الله.

من جهته أكد المواطن الإماراتي أن تنازله عن القاتل جاء لوجه الله تعالى، ليجعل هذا العمل عائدا بالخير والحسنات لأخيه، ويكتب الصلاح للقتيل.

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