بالصور.. ضبط "ولاعة" مزودة بأجهزة تجسس داخل طرد بمطار القاهرة

تمكنت سلطات الجمرك السريع "DHL" بقرية بضائع مطار القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط ولاعة مزودة بكاميرات وأجهزة تسجيل صوت وصورة.

وصرح مصدر بقرية البضائع أنه أثناء إنهاء الإجراءات القانونية لعينة واردة من الصين عبارة عن ولاعة سجائر، وبالتقديق فيها تبين أنها عبارة عن "usb" مزوده بكاميرا دقيقة جدا و"مايك" لتسجيل صوت وصورة.

وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ كامل الخولي مدير الجمرك، وعبد المنعم عليوة مدير عام طرود البريد، ومحمد محمود مدير الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجمركية، الذين أمروا باتخاذ الإجراءات القانونية، لكونها من أجهزة التنصت المحذور دخولها البلاد.

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