ضبط 71 هاربًا من أحكام قضائية وتنفيذ 397 حكمًا خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 397 حكمًا متنوعًا منها 265 حكمًا جزئيًا و71 حكم غرامات، 45 حكم سايرة و3 أحكام جنائية و5 أحكام مخالفات و8 أحكام مستأنفة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 71 متهمًا محكومًا عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- ضبط 90 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 383 حكما خلال حملة أمنية بالإسماعيلية