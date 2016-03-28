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نشرة ONA للفضائيات ا تفاصيل قناة DMC..رانيا يوسف ضيفة «صاحبة السعادة» على cbc‎

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تفاصيل قناة DMC ..رانيا يوسف ضيفة "صاحبة السعادة" على cbc‎

تفاصيل قناة DMC ..رانيا يوسف ضيفة “صاحبة السعادة” على cbc‎

تقدم وكالة ONA، نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

علمتONA من مصادرها أن قناة DMC ، المقرر إنطلاقها العام المقبل، وترجع ملكيتها لشركة دي ميديا، والتي يرأسها رجل الأعمال المهندس طارق إسماعيل، وهي أيضاً نفس الشركة التي أطلقت الراديو ٩٠٩٠، كما قامت بشراء قناة الناس وأوكلت الإشراف عليها للدكتور علي جمعة.. للمزيد

رامي رضوان

رامي رضوان

 

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي الفنانة رانيا وذلك يوم غد الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءا في حديث خاص عن الفن.. للمزيد

رانيا يوسف وإسعاد يونس

رانيا يوسف وإسعاد يونس

أعربت الفنانة منى زكى، عن سعادتها بحصولها على أفضل ممثلة ف مهرجان “السينما العربية” عن فيلمها “أسوار القمر”، بالإضافة إلى سعادتها بردود فعل الجمهور. للمزيد
منى زكي وأحمد حلمي خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية

منى زكي وأحمد حلمي خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية

أهدت شركة صوت الفن، فيلم “الخطايا”، إلى قطاع قنوات النيل المتخصصة بمناسبة الذكري ال39 لرحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. للمزيد
قطاع قنوات النيل

قطاع قنوات النيل

 

 

 

 

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