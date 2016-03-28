نشرة ONA للفضائيات ا تفاصيل قناة DMC..رانيا يوسف ضيفة «صاحبة السعادة» على cbc‎

تقدم وكالة ONA، نشرتها الإخبارية الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية.

علمتONA من مصادرها أن قناة DMC ، المقرر إنطلاقها العام المقبل، وترجع ملكيتها لشركة دي ميديا، والتي يرأسها رجل الأعمال المهندس طارق إسماعيل، وهي أيضاً نفس الشركة التي أطلقت الراديو ٩٠٩٠، كما قامت بشراء قناة الناس وأوكلت الإشراف عليها للدكتور علي جمعة.. للمزيد

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة سي بي سي الفنانة رانيا وذلك يوم غد الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءا في حديث خاص عن الفن.. للمزيد

أعربت الفنانة منى زكى، عن سعادتها بحصولها على أفضل ممثلة ف مهرجان “السينما العربية” عن فيلمها “أسوار القمر”، بالإضافة إلى سعادتها بردود فعل الجمهور. للمزيد