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كرة يد – رسميا.. نجم الزمالك ينتقل للدوري الفرنسي

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كرة يد – رسميا.. نجم الزمالك ينتقل للدوري الفرنسي كرة يد – رسميا.. نجم الزمالك ينتقل للدوري الفرنسي

وقع محمد ممدوح هاشم نجم الزمالك على عقود انضمامه إلى فريق إكس آن بروفينس أحد أندية الدوري الفرنسي الممتاز لمدة موسمين.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للنادي الذي يحتل الترتيب 11 في جدول الدوري برصيد 15 نقطة.

وذكر النادي عبر موقعه أنه حصل على توقيع أفضل لاعب دائرة في بطولة إفريقيا ليحل محل بيير تريمبلاي ماركي الذي سيرحل عن فريق إكس.

وذكر البيان أنه ضم اللاعب من بطل نادي الزمالك ويبلغ من العمر 26 عاما وطوله 1.93 متر.

وقال ستيفان كامبريلس المدير الرياضي لإكس الفرنسي: "سعداء بضم محمد لمدة موسمين قادمين على الأقل..ذهبنا لمشاهدته في القاهرة ببطولة إفريقيا".

وأضاف "قدم محمد ممدوح هاشم أداء قويا خلال البطولة بالإضافة إلى أنه كان لديه تصميم على خوض التجربة معنا".

وأتم "هو لاعب قوي بدنيا ومميز في الالتحامات وواثق من مساهمته مع الفريق لتحقيق أهدافنا المستقبلية".

ووقع هاشم الذي عاد للزمالك مطلع الموسم الجاري لمدة موسم واحد فقط مع الفريق الأبيض.

وينتقل اللاعب بعقد انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك.

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