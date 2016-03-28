سيدة تناشد المسئولين في أسوان إيواءها بسبب حدوث تلفيات بمنزلها منذ 5 أشهر

تشكو المواطنة “جامعة معوض أحمد” المقيمة في قرية بنبان قبلي بمركز دراو بأسوان من انهيار أجزاء من المنزل الخاص بها نتيجة سقوط الأمطار الغزيزة التي ضربت محافظة أسوان في شهر اكتوبر الماضي، وعدم قيام المسئولين بإتخاذ اجراء لمساعدتها هي وابناءها حتى الآن.

وقالت إنها تقدمت ببلاغ رقم 3 ح بنبان بتاريخ 26 أكتوبر الماضي للمطالبة بإثبات حالة التلفيات بمنزلها عقب سقوط الأمطار وبالفعل قامت الشرطة بتوجيه خطاب إلى الوحدة المحلية بقرية بنبان لعمل المعاينة اللازمة.

وأضافت أن مسئولي الوحدة المحلية اثبتوا في تقريرهم حدوث تلفيات في المنزل بسبب الأمطار منها سقوط سقف كامل بالغرفة وحدوث كسر في باب وشباك وحدوث تصدعات بحوائط المنزل وسقوط الجدار الأمامي للمنزل بطول 10 أمتار.

وأشارت إلى أنها تقيم بمفردها مع ثلاثة من ابناءها الثلاث وتخشى أن تسقط عليهم جدارن المنزل في أي لحظة بسبب الأضرار التي تسببت فيها الأمطار.

وتطالب المسئولين في محافظة أسوان لمنحها وحدة سكنية لإيواء ابناءها خوفًا من أجل يحدث لهم أي مكروه في حالة انهيار المنزل.