بالفيديو والصور.. وزير الثقافة: لن نسمح بهدم المسارح الأثرية والأماكن الثقافية

قال حلمي النمنم وزير الثقافة اليوم، خلال زيارته لمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لتفقد قصر ثقافة المنصورة، ومسرح المنصورة الأثري، المنهار عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية، إنه لم يعد يليق بمدينة المنصورة ألا يوجد بها مسرح قومي، ودار أوبرا، وهو بلد المثقفين أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأم كلثوم.

وأضاف "النمنم" في تصريح لـ "اليوم السابع":"سنعمل على إعادة ترميمه، وقد وجهت شركة المقاولين العرب لترميمه وسرعة الانتهاء منه، وميزانية الترميم موجودة ومتوفرة، وسيعود المسرح لرونقه من جديد خلال الأشهر القليلة القادمة، ولن أسمح بهدم أي أثر أو مكان ذات قيمة ثقافية".

يذكر أن حلمي النمنم وزير الثقافة اليوم، زار مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، ظهر اليوم، لتفقد قصر ثقافة المنصورة، ومسرح المنصورة الأثري، المنهار عقب تفجير مديرية أمن الدقهلية، رافقه في الزيارة المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، والدكتور محمد رضا الشيني رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي.



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