أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يشهدان اجتماع مجلس الجامعة

Google+ Print
وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يشهدان اجتماع مجلس الجامعة وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يشهدان اجتماع مجلس الجامعة
عقد مجلس جامعة المنوفية اجتماعه اليوم، وناقش عددا من القضايا المتعلقة بالجامعة والتعاون بين المحافظة والجامعة كبيت للخبرة ومنارة للعلم، فى إطار خطة شاملة لتنمية المحافظة وإيجاد الحلول غير التقليدية على مختلف محاور التنمية، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أهمية الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملى على أرض الواقع، لتحقيق تنمية شاملة تتحقق على أسس علمية واضحة ليشعر المواطن بنتائجها، مؤكدا على دور الجامعة فى غرس روح الانتماء وحب الوطن فى الشباب وحثهم على أداء واجبهم نحو وطنهم حتى يكونوا مواطنين صالحين وأعضاء فاعلين فى المجتمع، خاصة فى ظل ما يتمتع به أبناء المنوفية من وعى، مشيرا إلى أن المنوفية أنجبت لمصر الكثير من العلماء والرواد فى شتى الميادين سواء على المستوى المحلى أو العالمى.


>- سكرتير عام مساعد محافظة المنوفية يشهد الاحتفال باليوم العالمى للدرن

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365