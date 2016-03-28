وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية يشهدان اجتماع مجلس الجامعة

عقد مجلس جامعة المنوفية اجتماعه اليوم، وناقش عددا من القضايا المتعلقة بالجامعة والتعاون بين المحافظة والجامعة كبيت للخبرة ومنارة للعلم، فى إطار خطة شاملة لتنمية المحافظة وإيجاد الحلول غير التقليدية على مختلف محاور التنمية، بحضور الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية والدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة.

وفى نهاية الاجتماع أكد محافظ المنوفية على أهمية الدمج بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملى على أرض الواقع، لتحقيق تنمية شاملة تتحقق على أسس علمية واضحة ليشعر المواطن بنتائجها، مؤكدا على دور الجامعة فى غرس روح الانتماء وحب الوطن فى الشباب وحثهم على أداء واجبهم نحو وطنهم حتى يكونوا مواطنين صالحين وأعضاء فاعلين فى المجتمع، خاصة فى ظل ما يتمتع به أبناء المنوفية من وعى، مشيرا إلى أن المنوفية أنجبت لمصر الكثير من العلماء والرواد فى شتى الميادين سواء على المستوى المحلى أو العالمى.

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