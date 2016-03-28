فتحي مبروك: نيجيريا فريق عادي.. والفوز عليه وارد بشرط

يرى فتحي مبروك أن هناك مبالغة شديدة في تقدير قوة منتخب نيجيريا قبل مباراتيه أمام مصر في التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2017.

وقال مبروك:"نيجيريا فريق عادي جدًا، لم يعد بنفس القوة والشراسة التي كان عليها في السبعينيات والثمانينيات، عندما كان مرعبًا لكل منتخبات القارة".

وأضاف خلال استضافته بقناة الحياة 2"كان بالإمكان الفوز على نيجيريا بملعبه، أما مباراة العودة ستكون أصعب بعد انسحاب تشاد".

وواصل المدير الفني الأسبق للأهلي"الفوز على نيجيريا وارد بقوة، بشرط استغلال ضعف خط دفاعه سواء قلبي الدفاع أو الظهيرين".

وتعادل منتخب مصر مع نيجيريا 1/1 في كادونا، ليبقى على صدارة المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، خلفه نيجيريا نقطتين، وتنزانيا نقطة.