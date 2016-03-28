أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أستاذ طب نفسى: مصر رقم 17 من بين الدول عربية فى التعليم وغزة فى المقدمة

Google+ Print
أستاذ طب نفسى: مصر رقم 17 من بين الدول عربية فى التعليم وغزة فى المقدمة أستاذ طب نفسى: مصر رقم 17 من بين الدول عربية فى التعليم وغزة فى المقدمة
أكد الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس - أن نسبة الأمية فى الإناث ضعف الرجال فى ، فيما تبلغ نسبة التسرب من التعليم بين 20% و30% ما يجعل محو الأمية ضرورة فى مصر.

وقال الدكتور عكاشة - فى محاضرة ألقاها بالمؤتمر لـ37 لكلية طب عين شمس المنعقد حاليا بمركز التدريب وتطوير التعليم التابع لمستشفيات جامعة عين شمس - أن مصر تحتل المرتبة رقم 17 من بين الدول العربية بنسبة 73.9% من إجمالى الشعب المصرى، بينما يحتل قطاع غزة المرتبة الأولى عربيا بنسبة تعليم 96.4%، تليها قطر ثم الضفة الغربية فالبحرين والكويت.

وتحدث الدكتور عكاشة عن الأخلاق والثورة الإلكترونية والعولمة "فوائدها وأضرارها" وكيف ننهض بالأخلاق والصحة النفسية فى مصر، موضحا أن الضمير والأخلاق يتشكل فى الطفل بطريقة مختلفة عندما يكون الأبوين على قدر من التعليم.

وتابع عكاشة: بعد الثورة حدث تغيير فى سلوك المجتمع المصرى وهذا سيئ لأنه أثر على الحالة الاقتصادية التى نعانى منها حاليا.

وأوضحت الدكتورة نيفين موسى أستاذ مساعد الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بكلية الطب جامعت عين شمس، أن المؤتمر وعنوانه "مستقبل الطب بين الواقع والمأمول" اختتمت فعالياته اليوم بعدما استمر 3 أيام برئاسة الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب، والدكتور أحمد شوقى رئيس قسم الباطنة العامة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وأشارت الدكتورة نيفين إلى أن المؤتمر ناقش فى 39 جلسة كل ما هو جديد فى مجالات الطب، مثل الأورام والجهاز الهضمى والكبد وجراحات الثدى والرمد وأمراض الكلى والأمراض النفسية، وجراحات التجميل وأمراض الصدر والأمراض الجلدية والأشعة التشخيصية والأعصاب والأطفال وأمراض الدم وزراعة النخاع، ولأول مرة خصص المؤتمر جلسة للتمريض وجلسة للطلاب.

استاذ طب نفسى: أبحاث لاكتشاف أدوية تعالج ألزهايمر بشكل نهائى

أحمد عكاشة: إدمان ألعاب الفيديو يولد العدوانية لدى الأطفال
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

السفارة الأمريكية تدين تفجير طنطا: نقف مع مصر ضد الإرهاب

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين

الأخبار - الازهر يدين حادث كنيسة مارجرجس الإرهابي ويصفه بالجريمة البشعة فى حق المصريين