أستاذ طب نفسى: مصر رقم 17 من بين الدول عربية فى التعليم وغزة فى المقدمة

أكد الدكتور أحمد عكاشة - أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس - أن نسبة الأمية فى الإناث ضعف الرجال فى مصر ، فيما تبلغ نسبة التسرب من التعليم بين 20% و30% ما يجعل محو الأمية ضرورة فى مصر.

وقال الدكتور عكاشة - فى محاضرة ألقاها بالمؤتمر لـ37 لكلية طب عين شمس المنعقد حاليا بمركز التدريب وتطوير التعليم التابع لمستشفيات جامعة عين شمس - أن مصر تحتل المرتبة رقم 17 من بين الدول العربية بنسبة 73.9% من إجمالى الشعب المصرى، بينما يحتل قطاع غزة المرتبة الأولى عربيا بنسبة تعليم 96.4%، تليها قطر ثم الضفة الغربية فالبحرين والكويت.

وتحدث الدكتور عكاشة عن الأخلاق والثورة الإلكترونية والعولمة "فوائدها وأضرارها" وكيف ننهض بالأخلاق والصحة النفسية فى مصر، موضحا أن الضمير والأخلاق يتشكل فى الطفل بطريقة مختلفة عندما يكون الأبوين على قدر من التعليم.

وتابع عكاشة: بعد الثورة حدث تغيير فى سلوك المجتمع المصرى وهذا سيئ لأنه أثر على الحالة الاقتصادية التى نعانى منها حاليا.

وأوضحت الدكتورة نيفين موسى أستاذ مساعد الجهاز الهضمى والكبد والمناظير بكلية الطب جامعت عين شمس، أن المؤتمر وعنوانه "مستقبل الطب بين الواقع والمأمول" اختتمت فعالياته اليوم بعدما استمر 3 أيام برئاسة الدكتور محمود المتينى عميد كلية الطب، والدكتور أحمد شوقى رئيس قسم الباطنة العامة ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وأشارت الدكتورة نيفين إلى أن المؤتمر ناقش فى 39 جلسة كل ما هو جديد فى مجالات الطب، مثل الأورام والجهاز الهضمى والكبد وجراحات الثدى والرمد وأمراض الكلى والأمراض النفسية، وجراحات التجميل وأمراض الصدر والأمراض الجلدية والأشعة التشخيصية والأعصاب والأطفال وأمراض الدم وزراعة النخاع، ولأول مرة خصص المؤتمر جلسة للتمريض وجلسة للطلاب.

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