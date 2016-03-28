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مدير متحف "الإرميتاج" الروسى: مستعد للمساعدة لترميم آثار تدمر السورية

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مدير متحف "الإرميتاج" الروسى: مستعد للمساعدة لترميم آثار تدمر السورية مدير متحف "الإرميتاج" الروسى: مستعد للمساعدة لترميم آثار تدمر السورية
صرح ميخائيل بيوتروفسكى المدير العام لمتحف "الإرميتاج" الروسى المعروف عالميا ، بأن المتحف مستعد للمساعدة على وضع مشروع لترميم آثار مدينة تدمر السورية بعد طرد "داعش" الإرهابى المسلح منها.
>وأدلى بيوتروفسكى هذه التصريحات،حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، تعليقا على تصريحات رئيسة منظمة اليونيسكو إيرينا بوكوفا التى أعلنت فيها عن نيتها التوجه إلى "الإرميتاج" لطلب المساعدة فى قضية ترميم "تدمر"السورية .

وأضاف: "أنه يجب تقييم الخسائر التى ألحقت بآثار تدمر، مؤكدا أن المتحف الروسى - باعتباره أكبر مؤسسة علمية متخصصة فى هذا المجال مستعد لمناقشة مختلف مشاريع الترميم.

يشار إلى أن المدير العام للآثار والمتاحف السورية، مأمون عبد الكريم أعلن ، فى وقت سابق من اليوم ، أن ترميم الآثار المتضررة والمدمرة فى مدينة "تدمر" المدرجة على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) للتراث العالمى يحتاج إلى خمس سنوات .

وقال " إذا حصلنا على موافقة منظمة يونيسكو ، نحتاج إلى 5 سنوات لإعادة ترميم الآثار التى تضررت وتعرضت للدمار على أيدى تنظيم داعش" الذى كان يسيطر على المدينة منذ مايو الماضى ".
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