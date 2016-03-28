واشنطن: طرد تنظيم داعش من مدينة تدمر "أمر جيد"

رحبت الولايات المتحدة الاثنين بطرد تنظيم داعش من مدينة تدمر التى استعادها الجيش السورى بدعم روسى، معتبرة أنه "أمر جيد".

وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية جون كيربى "سأجيب بسرعة، نعم، نعتقد أن عدم سيطرة تنظيم داعش بعد اليوم (على تدمر) هو أمر جيد"، ولكن من دون أن يصل إلى حد تهنئة الجيش السورى بهذا الانجاز الميدانى الكبير.

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