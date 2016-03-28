المجلس الرئاسى الليبى يتهم حكومة طرابلس بعرقلة عمل حكومة الوفاق

اتهم المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبية؛ رئيس الحكومة التابعة للمؤتمر الوطنى منتهى الولاية، فى العاصمة طرابلس، المدعو خليفة الغويل، بعرقلة حكومة الوفاق فى مباشرة عملها.

وأوضح المجلس الرئاسى فى بيان صحفى له، أن رئيس الحكومة التابعة للمؤتمر الوطنى منتهى الولاية فى العاصمة طرابلس، يقوم بترويع الآمنين فى طرابلس، ويضع العوائق والعراقيل أمام مباشرة حكومة الوفاق لمهامها.

وذكر المجلس الرئاسى الليبى، أن حكومة خليفة الغويل أغلقت حركة الملاحة الجوية، والتسبب فى أزمات إنسانية للعديد من الليبيين العالقين فى المطارات، من مرضى وجرحى وأطفال ومسنين.

واعتبر المجلس الرئاسى هذا الأمر، تعدٍ واضح على أبسط حقوق المواطن وخرقا للاتفاقيات والأعراف الدولية.

ودعا المجلس كافة الليبيين إلى رفض سلوكيات هذه المجموعة المعرقلة ومحاولاتهم الوقوف فى طريق الوفاق الوطنى وتجنيب العاصمة شبح الاقتتال.

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