مسلحو "طالبان" يقتلون قاضيًا شمال أفغانستان

قال المتحدث باسم حاكم مدينة غزنة شمال أفغانستان جاويد سالانجى، إن مسلحى طالبان قتلوا قاضيًا بالمدينة، فى أحدث هجوم ضد مسؤولين قضائيين بالبلاد .

وأوضح سالانجي، فى تصريحات أوردتها إذاعة (أوروبا الحرة) اليوم الاثنين، أن مسلحى الحركة قاموا أمس الأحد بنصب كمين للقاضى محمد أنور رحماني، وأطلقوا الرصاص عليه أثناء وجوده فى محافظة وارداك المجاورة، وهو فى طريقه من كابول إلى غزنة.

يُذكر أن مسلحى طالبان، الذين يسيطرون على غزنة ووارداك، كثفوا من هجماتهم ضد قوات الأمن الأفغانية والأهداف الحكومية فى شتى أنحاء البلاد خلال العام الماضي.

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