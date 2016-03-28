الجيش الروسى يوصى على 10 آلاف ميدالية لجنوده فى سوريا

فتحت وزارة الدفاع الروسية الاثنين مناقصة لتسليم اكثر من 10 آلاف ميدالية للجنود المشاركين فى العملية الروسية فى سوريا ما يشير إلى حجم تدخلها فى النزاع.

ونشرت الوزارة عقدا على موقع مشتريات الحكومة يتضمن 10300 ميدالية وشهادات مصاحبة لها بقيمة 2,2 مليون روبل (32 الف دولار).

والأوسمة المسماة "الى المشارك فى العملية العسكرية فى سوريا" استحدثتها وزارة الدفاع فى 30 نوفمبر وذكرت وسائل الاعلام انه تم تقليدها لبعض الطيارين العائدين من سوريا.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعى صورا للميدالية المذهبة وعليها سفينة وطائرات حربية فوق خارطة سوريا حيث تدخلت موسكو فى 30 سبتمبر ونفذت حملة جوية واطلقت صواريخ عابرة من السفن والغواصات.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بشكل مفاجىء بداية مارس بسحب جزء من القوات الروسية فى سوريا قائلا أن روسيا انجزت الجزء الأكبر من مهمتها.

ورغم نفى الكرملين القيام بعمليات برية فى سوريا الا أن مسؤولين أقروا أخيرا بأن قوات خاصة شاركت فى التدخل. وشاهد مراسلون للوكالة الفرنسية روسا يشغلون مدافع الاسبوع الماضى لقصف مدينة تدمر التى استعادها الجيش السورى من تنظيم داعش الأحد.

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