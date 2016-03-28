تصاعد التوتر فى مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان بعد مقتل شخص ثان

قتل مساء اليوم الاثنين، شخص فى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصيدا بجنوب لبنان، فيما اعتقد أنه ثأر من عملية اغتيال عنصر من حركة "فتح" فى المخيم الذى يعد أكبر المخيمات الفلسطينية فى لبنان.

وقال مصدر مسؤول فى جنوب لبنان، إن مجهولين قتلوا مساء اليوم حمزة الناطور، شقيق عمر الناطور الذى قتل العنصر فى حركة "فتح" عبد قبلاوى عصر اليوم فى مخيم عين الحلوة.

ويسود المخيم حالة من التوتر ، فى ظل سماع إطلاق نار ، وقد سارعت الجهات الفلسطينية والللبنانية المعنية بإجراء اتصالات لضبط الوضع.

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