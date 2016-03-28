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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعرض قوتها البحرية فى عرض عسكرى بقطر

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أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعرض قوتها البحرية فى عرض عسكرى بقطر أخبار المغرب اليوم.. الرباط تستعرض قوتها البحرية فى عرض عسكرى بقطر
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول استعراض المملكة المغربية لقوتها البحرية خلال معرض عسكرى فى الدوحة، حيث وصلت الفرقاطة البحرية المغربية "علال بن عبد الله" اليوم الاثنين إلى الميناء التجارى للعاصمة القطرية الدوحة، بهدف المشاركة فى معرض الدوحة الدولى للدفاع البحرى "ديمدكس 16"، فى نسخته الخامسة، والذى ينطلق رسميا غدا الثلاثاء، ويمتد لمدة ثلاثة أيام متتالية.

وإلى جانب الفرقاطة المغربية، وصلت قطع حربية عسكرية أخرى إلى الدوحة، بعد أن عبرت خليج عمان، ورست على سواحل العاصمة القطرية، وتتوزع بين فرقاطات وسفن تموين.

أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، حول تشديد المغرب للإجراءات الأمنية والمراقبة داخل المطارات، وبمحيطها، وتقليل عدد الوافدين إليها مع منع دخول المرافقين لبهوها.

وقالت تقارير مغربية إن هذه القرارات جاءت مشتركة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطنى تحسبا لضربات إرهابية وشيكة، كما استنفرت وزارة الداخلية ولاة الجهات بتشكيل خلايا طوارىء.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، أيضا، تصعي الجزائر لموقفها المناهض للمغرب، حيث أظهرت الدزائر دعما مبالغا فيه لجبهة البوليساريو الانفصالية، فى ظرف زمنى حساس تمر منه قضية الوحدة الترابية للمغرب، خاصة بعد الأزمة غير المسبوقة التى انطلقت مثل كرة ثلج بين المملكة والأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون.

وعقدت شخصيات حكومية وعسكرية جزائرية رفيعة المستوى، أمس، لقاء مع ما يسمى رئيس وزراء الانفصاليين، المدعو عبد القادر الطالب عمر، من أجل الإعلان الصريح عن دعم جبهة البوليساريو فى مواجهتها مصالح المغرب، خاصة على مستوى نزاع الصحراء.

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