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صور.. هاني شاكر ونادية مصطفى يزوران مستشفى الأورام بالأقصر

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خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

 

زار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، اليوم الإثنين، مقر العمل بمستشفي شفاء الأورمان لعلاج السرطان بمدينة طيبة الجديدة بالأقصر.

وذلك لتقديم الدعم المعنوي اللازم للصرح الطبي الجديد الذي يخدم 6 محافظات بجنوب صعيد وهي “الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد”، ورافقه خلال الزيارة المطربة نادية مصطفى وعدد من نقابة الموسيقيين وفرع موسيقيين الأقصر، ومصطفى زمزم المستشار الإعلامي لمستشفى شفاء الأورمان، والمهندس محمد محفوظ المدير التنفيذي للمشروع الجديد.

وأبدى هاني شاكر سعادته بزيارة الصرح الطبي الجديد، لكونه أول صرح طبي لخدمة مرضي السرطان بجنوب الصعيد، قائلاً:‘‘ليا الفخر والشرف إني متواجد داخل مقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان أول صرح طبي يخدم محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد وسوهاج وبالمجان، وجزيل الشكر لإدارة المستشفى التي تسعي لخدمة الفقراء من أبناء الصعيد.’’

وشارك هاني شاكر ونادية مصطفى عمال شركة المقاولون العرب في العمل، حيث حمل فرشاة وقام بدهان جزء من الحائط، كما قام بغرس شجيرة أمام مقر المستشفى، مبديًا سعادته بإنجاز جزء كبير جدًا من العمل بالمستشفى خلال فترة وجيزة لم تتعدى العام و3 أشهر.

وقال مصطفى زمزم المستشار الإعلامي للمستشفى، للفنان هاني شاكر أن شركة المقاولون العرب تقوم بعملها داخل مقر المستشفى على أعلى مستوى تقني ومتطور في التعامل مع الأجهزة الحديثة في مجال العلاج الإشعاعي.

وأضاف “زمزم”، أن الشركة تقوم بمعجزة كبرى في العمل، حيث أنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى للعمل بالمستشفى في نهاية شهر مايو المقبل، وهو ما يعد إنجاز لمرور عام ونصف فقط على عملية البناء للصرح الطبي الجديد.

 

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

خلال الزيارة للمستشفى

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