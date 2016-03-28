فيديو.. هبوط طائرة اضطراريًا في كازاخستان بطريقة مدهشة

نجح طيار كازاخستاني من الهبوط اضطراريًا بطائرة ركاب بسلام، بعد أن تعطلت الإطارات الأمامية للطائرة قبل هبوطها.

تعطلت الإطارت الأمامية للطائرة وهي في طريقها للهبوط في مطار أستانة بكازاخستان، لكن الطيار تعامل مع الموقف بمهارة وهبط بالطائرة بنجاح دون أي ضرر، ولم يصب أي من ركابها الـ166، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وأشاد عددًا من الوزراء في الحكومة بالطيار وطاقمه على مهنيتهم وشجاعتهم، ووعدوا كل موظف على متن الطائرة بمكافأة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز فوكر 100 تابعة لشركة طيران بك، في طريقها من مدينة كيزيلوردا في جنوب وسط كازاخستان، إلى أستانة، عندما علم قائد الطائرة أن الإطارات الأمامية لا تعمل، فاتصل بالمطار وأبلغهم بإجراء الاستعدادات لهبوط اضطراري.

وعلى الفور استعدت أطقم الطواري وجهزوا المدرج لهبوط الطائرة، وقاموا برش مواد غير قابلة للاشتعال فوق المدرج، كما استعدت سيارات الإسعاف، ووضعت في مكان قريب من المدرج.

وقال قائد الطائرة الكابتن “ديمتري رودان”: بالرغم من أنه تدرب على هذا الموقف، إلا أنه لم يسمع أن أي شخص قد استخدام هذه التقنية في الهبوط منذ 35 عامًا.

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