أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فيديو.. هبوط طائرة اضطراريًا في كازاخستان بطريقة مدهشة

Google+ Print
فيديو.. هبوط طائرة اضطراريًا في كازاخستان بطريقة مدهشة فيديو.. هبوط طائرة اضطراريًا في كازاخستان بطريقة مدهشة

الطائرة تهبط اضطرايًا

 

نجح طيار كازاخستاني من الهبوط اضطراريًا بطائرة ركاب  بسلام، بعد أن تعطلت الإطارات الأمامية للطائرة قبل هبوطها.

تعطلت الإطارت الأمامية للطائرة وهي في طريقها للهبوط في مطار أستانة بكازاخستان، لكن الطيار تعامل مع الموقف بمهارة وهبط بالطائرة بنجاح دون أي ضرر، ولم يصب أي من ركابها الـ166، حسبما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وأشاد عددًا من الوزراء في بالطيار وطاقمه على مهنيتهم وشجاعتهم، ووعدوا كل موظف على متن الطائرة بمكافأة.

وكانت الطائرة، وهي من طراز فوكر 100 تابعة لشركة طيران بك، في طريقها من مدينة كيزيلوردا في جنوب وسط كازاخستان، إلى أستانة، عندما علم قائد الطائرة أن الإطارات الأمامية لا تعمل، فاتصل بالمطار وأبلغهم بإجراء الاستعدادات لهبوط اضطراري.

وعلى الفور استعدت أطقم الطواري وجهزوا المدرج لهبوط الطائرة، وقاموا برش مواد غير قابلة للاشتعال فوق المدرج، كما استعدت سيارات الإسعاف، ووضعت في مكان قريب من المدرج.

وقال قائد الطائرة الكابتن “ديمتري رودان”: بالرغم من أنه تدرب على هذا الموقف، إلا أنه لم يسمع أن أي شخص قد استخدام هذه التقنية في الهبوط منذ 35 عامًا.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

بالفيديو.. اللقطات الأولى لحادث تفجير بمحيط الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

فيديو وصور: البابا زار كنيسة طنطا في يناير.. والأمن فكك قنبلة قبل أسبوعين

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا