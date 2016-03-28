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أنباء عن صدور بيان هام من النائب العام بشأن هشام جنينة

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أنباء عن صدور بيان هام من النائب العام بشأن هشام جنينة أنباء عن صدور بيان هام من النائب العام بشأن هشام جنينة
علم اليوم السابع أن النائب العام المستشار نبيل صادق بصدد إصدار بيان هام بشأن هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، وتصريحاته حول الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد خلال العام الماضى ، والتى تشكلت بشأنها لجنة لتقصى الحقائق ، أثبتت اتجاهه للتضليل وإساءة استخدام وتوظيف الأرقام والمعلومات وفقدان المصداقية

ويأتى بيان النائب العام المزمع صدوره ، بعد خضوع هشام جنينة لتحقيقات فى نيابة أمن الدولة العليا اليوم بشأن تصريحاته الشهيرة حول الفساد ونتائج لجنة تقصى الحقائق الرئاسية التى ضمت أعضاء من جهاز المحاسبات ، وانتهت إلى فساد ما توصل إليه وتعمده التضليل
>وسنوافيكم بالتفاصيل

أنباء عن وصول هشام جنينة لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى تصريحاته حول الفساد

كريم عبد السلام يكتب:هل اقتربت ساعة عزل جنينة ؟ التحقيقات تحاصر رئيس المركزى للمحاسبات بعد إثبات لجنة تقصى الحقائق تعمده التضليل وفقدانه المصداقية وإساءة توظيف المعلومات

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