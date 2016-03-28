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الأموال العامة بسوهاج تلقى القبض على مراجع حسابات بالتعليم بتهمة النصب

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الأموال العامة بسوهاج تلقى القبض على مراجع حسابات بالتعليم بتهمة النصب الأموال العامة بسوهاج تلقى القبض على مراجع حسابات بالتعليم بتهمة النصب
تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الاموال العامة بمديرية أمن سوهاج ، برئاسة العميد حسام حامد ،رئيس القسم من إلقاء القبض على مراجع حسابات بإدارة جهينة التعليمية ،وذلك لقيامه بالإستيلاء على مبلغ 35 ألف جنيه من عاطلين بزعم تسفيره إلى دولة الإمارات.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم مكافحة جرائم الأموال العامة يفيد بإستيلاء موظف على المال العام من بعض الأشخاص.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد حسام حامد، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، والرائد محمود حسنى الشريف، وكيل القسم بتقدم عبد الباسط . أ . ع . ح 30 سنة عاطل، مهران . ع . م . ع 40 سنة عاطل ويقيمان دائرة مركز جهينة بقيام إبراهيم . م . إ . ز 46 سنة مراجع حسابات بإدارة جهينة التعليمية ويقيم بناحية جهينة ‏الغربية دائرة مركز جهينة بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بلغت جملتها "35.000" ‏خمسة وثلاثون ألف جنيهاً نظير استخراج تأشيرات سفر لهما للإمارات العربية المتحدة.

إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ، بإجراءات التحريات السرية حول تلك الواقعة أكدت صحة البلاغ، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بتحصله على تلك المبالغ، تحرر عن ذلك المحضر رقم 859 إدارى مركز جهينة لسنة 2016 وجار العرض على النيابة العامة. ‏


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