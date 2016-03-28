كيف استغلت مصر تأخر وصول نيجيريا لبرج العرب

أدى منتخب مصر مرانه الرئيسي بملعب برج العرب استعدادًا للقاء نيجيريا غدًا الثلاثاء في تصفيات كأس إفريقيا 2017 بالجابون.

واستغل هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب تأخر وصول طائرة منتخب نيجيريا إلى مطار برج العرب في موعدها المحدد، ليتدرب "الفراعنة" على الملعب الرئيسي.

ووصل منتخب نيجيريا إلى مطار برج العرب قبل دقائق.

يذكر أن منتخب مصر تعادل مع نيجيريا 1-1 في المباراة الأولى بمدينة كادونا.

ويتصدر "الفراعنة" المجموعة السابعة برصيد 4 نقاط، ثم نيجيريا نقطتين، وتنزانيا نقطة بعد إلغاء نتائج منتخب تشاد لانسحابه من التصفيات.