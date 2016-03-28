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مايوكا يعود للزمالك استعدادا لملاقاة شباب الضبعة

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مايوكا يعود للزمالك استعدادا لملاقاة شباب الضبعة مايوكا يعود للزمالك استعدادا لملاقاة شباب الضبعة

يصل إيمانويل مايوكا مهاجم الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة تمهيدا لعودته لمران الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

وسافر مايوكا إلى زامبيا بعد حصوله على راحة سلبية لمدة أربعة أيام إثر توقف تدريبات الزمالك بسبب خوض منتخب لمباراتي نيجيريا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2017.

وكان من المفترض أن يصل المهاجم الزامبي إلى القاهرة يوم الأحد إلا أن ظروف الطيران أجلت موعد وصوله لمساء يوم الاثنين.

وسوف ينخرط مايوكا مباشرة في تدريبات الزمالك استعدادا لملاقاة مركز شباب الضبعة في إطار مباريات دور الـ32 من كأس مصر.

وذلك قبل الاستعداد لملاقاة الإسماعيلي في الرابع من شهر أبريل المقبل في الجولة 23 من الدوري المصري.

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