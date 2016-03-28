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فتحي مبروك يفسر - سبب اختفاء أحمد الشيخ.. ويوجه له نصيحة

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فتحي مبروك يفسر - سبب اختفاء أحمد الشيخ.. ويوجه له نصيحة فتحي مبروك يفسر - سبب اختفاء أحمد الشيخ.. ويوجه له نصيحة

وجه فتحي مبروك المدير الفني الأسبق للأهلي نصيحة لأحمد الشيخ لاعب الفريق، أملاً في مشاركته بعدد أكبر في المباريات.

وقال مبروك عبر قناة الحياة 2:"الشيخ لاعب مميز للغاية، وقدم مستوى رائع مع المقاصة الموسم الماضي".

وأضاف"أعتقد أن الضجة الكبيرة التي حدثت بين الأهلي والزمالك على ضمه، أثرت عليه نسبيًا".

وواصل"وعندما انضمامه إلى الأهلي، وجد منافسة قوية، لوجود لاعبين مميزين بنفس مركزه مثل مؤمن زكريا ورمضان صبحي".

واستدرك"أحمد الشيخ يحتاج لفرصة، ولكن يجب أن يتحلى بشراسة شديدة عند الحصول عليها، ويؤدي بروح قتالية عالية".

ولم يشارك الشيخ سوى لدقائق قليلة كبديل في 3 مباريات فقط هذا الموسم، علمًا بأنه انضم إلى الأهلي مقابل 8.5 مليون جنيه.

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