كيف تضمنين أجمل اطلالة بتنورة الكسرات؟

لقد شاهدنا صيحات موضة كثيرة ومتنوعة هذا الموسم لكن تبقى التنورة هي المفضلة بالنسبة للنساء في فصلي الربيع والصيف، وخاصةً أنها تعطي احساساً بالحيوية والانتعاش كما بالأنوثة والجاذبية، وهذا الموسم سيطرت تنانير الكسرات "Pleated Skirts" على الموضة بشكلٍ كبيرٍ جداً!

هذه هي الطريقة لتتألقي كنجمة أوسكار!

حيث قدمتها معظم دور الأزياء العالمية بألوانٍ مختلفة ومميزة مثل الأحمر، البرتقالي، الأسود، الأزرق، الأخضر، الأبيض كما الألوان المعدنية كالذهبي والفضي.

أما بالنسبة للقصّات فقد شاهدنا منها القصيرة، الماكسي، والمتوسطة الطول، وبعضها جاء تصميمها ضيّق وقريب من الجسم وبعضها واسع ومريح. لكن بجميع الأحوال فقد بدت رائعة وعصرية.

وقد رأينا أجمل تصاميم تنانير الكسرات لدى كل من "غوتشي" Gucci، "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney، "ايمليو بوتشي" Emilio Pucci، "كريستوفر كاين" Christopher Kane، "مارني" Marni. وكثر غيرهم…

مايميز صيحة تنانير الكسرات أنها مثالية لمشاوير الصباح، كما للزيارات المسائية وللسهرات أيضاً، وكل ذلك يعتمد على كيفية تنسيقك لها، ففي حال اخترت توب قطنية مع حذاء من دون كعب فبذلك تنسقين اطلالة صباحية، أما ان ارتديتها مع قميص ناعم وحذاء أنيق فإنك بذلك تنسيقين اطلالة لفترة بعد الظهر، لكن في حال اخترتها مع توب رسمية وحذاء بكعبٍ عالٍ فإنك بذلك تنسقين اطلالة للسهرات.

بجميع الأحوال وكيفما نسقتِها فانك مع تنورة الكسرات ستضمنين أجمل الاطلالات وأكثرها عصرية وأنوثة أيضاً.

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