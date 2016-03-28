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هل أعجبتك إطلالات ليدي غاغا بعد التغيير ؟

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الإثنين 28-03-2016 11:47

بعد أن اكتسبت المغنية ليدي غاغا شهرتها الواسعة بالإطلالات التنكرية و الملابس المجنونة، التي تظهر بها على السجادة الحمراء، أصبحت تتخذ نهجاً جديداً في إطلالاتها، عنوانه الأناقة و الرقيّ، فهل أعجبك هذا التغيير؟
بهرتنا غاغا في إطلالاتها الكلاسيكية الرائعة هذا العام، و ذكّرتنا بأناقة الزمن الجميل في هوليوود، حيث اعتمدت إطلالة مخملية ساحرة بفستان أسود يظهر كتفيها في حفل Golden Globes ، بينما ظهرت بتصميم عصري و أنيق من نفس اللون في حفل Emmys، فكانت من أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء.
في حفل الأوسكار 2016 كانت غاغا محطّ أنظار الجميع على السجادة الحمراء بإطلالتها البيضاء الأنيقة، التي حملت توقيع صديقها المقرّب و منسّق أزيائها السابق براندن ماكسويل Brandon Maxwell، إذ عادت لترتدي تصميماً مشابهاً له في حفل ما بعد الأوسكار، لتكون أناقتها حديث الصحافة في الأيام التالية .
على الرغم من إطلالاتها الأنيقة، التي تكررت في الأشهر الماضية، فإنها لم تتخلّ عن جنون إطلالاتها و جرأتها الفريدة، وفاجأت الجميع بظهورها في حفل GRAMMYs بتصميم لافت، يحمل توقيع مارك جيكوبس Marc Jacobes مع باروكة حمراء ناريّة، أرادت بذلك أن تكرّم المغني الراحل ديفيد بوي David Bowie.
شاهدي معنا إطلالات ليدي غاغا في الأشهر الماضية، و شاركينا برأيك.

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سيدتي