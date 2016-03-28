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حبس خليجية ومصرى استوليا على 1.5 مليون جنيه من أهالى السيدة زينب

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حبس خليجية ومصرى استوليا على 1.5 مليون جنيه من أهالى السيدة زينب حبس خليجية ومصرى استوليا على 1.5 مليون جنيه من أهالى السيدة زينب
قررت نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم، وإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، حبس سيدة خليجية ومصرى، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبلغ مليون ونصف فى منطقة السيدة زينب.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمة مها.م 36 سنة، بالنصب على المواطنين فى منطقة السيدة زينب وزعمت قدرتها على تسيير تأشيرات للحج والعمرة وتبين من التحقيقات قيام المتهم "ع.م" مصرى الجنسية بمساعدتها فى جمع العملاء، وفور تجميعها للأموال سافرت فأمرت النيابة بصدور قرار بترقب وصولها وسرعة ضبطها وإحضارها حتى تم ضبطها.

واعترفت المتهمة فى تحقيقات النيابة بامتلاك مكتب سفريات ووعدها للمواطنين باستخراج تأشيرات لأداء فريضة الحج العام الماضى فى 2015، ولكن دون جدوى حيث حرر 260 مواطنا شكاوى نصب ضدها وضد 9 آخرين يتهمونهم بالاستيلاء على أموالهم، أثبتت التحريات تورط المتهمة وآخر فقط وحسن نية الآخرين، فتم صرفهم.

بداية الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بالقاهرة عددًا من البلاغات من الأهالى فى منطقة السيدة زينب، التى تتهم فيه صاحبة شركة سفريات بالنصب عليهم وإيهامهم بقدرتها على منحهم تأشيرات للحج والعمرة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.


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