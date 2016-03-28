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الحبس سنتين لفتاتين و6 أشهر لـ3 رجال لاتهامهم بتسهيل وممارسة الدعارة بالهرم

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الحبس سنتين لفتاتين و6 أشهر لـ3 رجال لاتهامهم بتسهيل وممارسة الدعارة بالهرم الحبس سنتين لفتاتين و6 أشهر لـ3 رجال لاتهامهم بتسهيل وممارسة الدعارة بالهرم
قضت اليوم الاثنين محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم وسكرتارية إيهاب فوزى، بالحبس سنة لفتاتين و6 أشهر لـ3 رجال مع الشغل والنفاذ لاتهام الفتاتين بممارسة الأعمال المنافية للآداب واتهام الرجال بتسهيل ممارسة الدعارة، وإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب بمنطقة حدائق الأهرام.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الفتاتين اعتادا ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة من الخليجيين والعرب بمقابل مادى قدره 1500 جنيه فى الليلة، وأن المتهمين الرجال كانوا يقومون بتسهيل ممارسة الدعارة واستقطاب راغبى المتعة وتنسيق الحفلات الجنسية، وتأمينها.

وفور ورود إذن النيابة العامة داهمت قوة أمنية من مباحث شرطة الآداب الشقة المذكورة وتم ضبط فتاتين و3 رجال، وبتفتيش الشقة عثر على 3 زجاجات خمور و1700 جنيه.

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مصر 365