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إخلاء سبيل طالبين متهمين بالانتماء لتنظيم الإخوان بكفالة 10 الآف جنيه

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إخلاء سبيل طالبين متهمين بالانتماء لتنظيم الإخوان بكفالة 10 الآف جنيه إخلاء سبيل طالبين متهمين بالانتماء لتنظيم الإخوان بكفالة 10 الآف جنيه
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل طالبين متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وتأسيس جماعة تدعى طلاب ثانوى ضد الانقلاب بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهما.

طالب محمود بهجت محامى المتهمين، بإخلاء سبيل الطالبين لبطلان إجراءات القبض والتفتيش، لأن ضبطهما كان بتاريخ سابق لمحضر وإذن الضبط الرسمى، وعليه قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل المتهمين بكفاله مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما.

كانت تحريات قد وردت لقوات الأمن بالقاهره تفيد بانضمام كل من "عبد الرحمن.ا"، و"يوسف.م." طالبين بالمرحله الثانوية، لجماعة الإخوان الإرهابية، وانضمامهما لجماعة محظورة.

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