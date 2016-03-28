القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، بالاشتراك مع فرع البحث الجنائى لغرب الإسماعيلية، من القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه، تحت تهديد السلاح، وبحوزتهم سلاح آلى، وخرطوش، وسيارات مبلغ بسرقتها، فى القصاصين بالإسماعيلية .

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين، مفادها قيام كل من المتهم " سلامة. م" 26 عاما، عاطلن مقيم بزرزارة ــ دائرة مركز التل الكبير، والمتهم "محمود .ع" 34 عاما، عاطل، مقيم بتمى الأمديد ــ الدقهلية، سبق اتهامه فى الجناية رقم 16343 لسنة 2007 مركز السنبلاوين ــ الدقهلية بتهمة "مخدرات" بتكوين تشكيل عصابى بالاشتراك مع آخرين، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بالإكراه، تحت تهديد السلاح النارى، وبحوزتهم السيارة رقم "ر ن ط 9354" ، وأنهم وراء ارتكاب العديد من وقائع سرقات السيارات بالإكراه.

وعقب تقنين الإجراءات ــ تم إعداد عدة أكمنة بأماكن تردد المتحرى عنهما سالفى الذكر أسفرت إحداها عن ضبطهما والسيارة المنوه عنها بعاليه، حيث ضُبط بحوزة المتهم الأول بندقية آلية عيار 7.62×39 تحمل أرقام 11454 وبداخل الخزينة الخاصة بها ( 18 ) طلقة من ذات العيار، كما ضُبط بحوزة المتهم الثانى بندقية خرطوش ماركة شوت جن وبداخلها ( 4 ) طلقات من ذات العيار.

بالكشف الفنى على السيارة المضبوطة تبين أنها فضية اللون ، مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7873 لسنة2016 جنح مركز أبوحماد ــ الشرقية ، وبتفتيشها عثر بداخلها على أوراق خاصة بالسيارة رقم "ر أ ط 6371" نبيتى اللون والخاصة بالمدعو محمد محمد 44 سنة، مندوب مبيعات، مقيم بقرية الكتيبة ــ مركز بلبيس ــ الشرقية، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 7872 لسنة 2016 جنح مركز أبوحماد ــ شرقية ، وتم ضبطها بإرشادهما .

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى سرقات السيارات بالإكراه ليلاً بالطريق العام مستخدمين الأسلحة النارية المضبوطة ( آلى ، وخرطوش ) بالإشراك مع آخرين كما اعترفا بارتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بالإكراه بنطاق مديرية أمن الشرقية، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات ، وجارى العرض على النيابة العامة .

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