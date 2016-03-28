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تأييد حبس إكرامي الصباغ مالك «أونست» ١٢ عامًا في ٤ قضايا نصب

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تأييد حبس إكرامي الصباغ مالك «أونست» ١٢ عامًا في ٤ قضايا نصب تأييد حبس إكرامي الصباغ مالك «أونست» ١٢ عامًا في ٤ قضايا نصب

محكمة – أرشيفية

قضت محكمة مستأنف جنح دار السلام ، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، الاثنين ، برفض الاستئناف المقدم من إكرامى الصباغ، رئيس مجلس إدارة شركة “أونست” للتطوير العقارى، على حكم حبسه ١٢ عامامع الشغل والنفاذ غي ٤ قضايا نصب، وتأييد الحكم.

وشهدت جلسة الاستئناف تغيب حضور إكرامي الصباغ والدفاع عنه، فتم رفض الاستئناف وتأييد حبسه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدى وعضوية المستشارين أحمد عمر وعامر عبد الله وامانة سر إبراهيم فرج و حسين السقا.

وشهدت الفترة الأخيرة تذمر عدد كبير من العملاء الذين حجزوا بالشركة ولجأ بعضهم إلى القضاء، بعد أن اكتشفوا أن الشركة تقدم عروضًا وهمية للمواطنين دون التزام بالمواعيد الزمنية.

 

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