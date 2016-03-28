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مهاجم أرسنال: سنفوز على مصر.. وفخور بتمثيل نيجيريا

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مهاجم أرسنال: سنفوز على مصر.. وفخور بتمثيل نيجيريا مهاجم أرسنال: سنفوز على مصر.. وفخور بتمثيل نيجيريا

رغم تفضيل أليكس إيوبي مهاجم أرسنال الشاب اللعب لمنتخب نيجيريا عن إنجلترا في مواجهة إلا أنه أبدى فخره بتمثيل النسور.

وسلطت وسائل الإعلام الإنجليزية الضوء على مشاركة إيوبي مع نيجيريا ضد مصر إذ بات لا يحق له ارتداء قميص إنجلترا، وشارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال إيوبي لوسائل الإعلام النيجيرية قبل مواجهة مصر في استاد برج العرب الثلاثاء: "إنه لفخر لي أن أمثل بلادي وأتمنى الحصول على فرص أكثر في المستقبل".

وأضاف "كان رائعا أن أرى تشجيع الجماهير وحماسهم كلما لمست الكرة أمام مصر في المباراة".

وتعادلت مصر مع نيجيريا 1-1 فيما مرر إيوبي كرة خطيرة لفيكتور موسيس الذي راوغ أحمد الشناوي وأنقذها حمادة طلبة في الدقائق الأخيرة.

وأردف إيوبي "يمكننا أن نحصل على النتيجة المطلوبة من مواجهة مصر في الإسكندرية".

وأتم "أعتقد أن الفريق يضم نجوما كثيرة وبالتأكيد سنحصل على الفوز".

وبعد انسحاب تشاد من المجموعة السابعة، بات الموقف معقدا.

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