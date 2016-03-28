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رحيل يغادر مران مصر.. وغموض حول موقفه من لقاء نيجيريا

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رحيل يغادر مران مصر.. وغموض حول موقفه من لقاء نيجيريا رحيل يغادر مران مصر.. وغموض حول موقفه من لقاء نيجيريا

غادر صبري رحيل الظهير الأيسر لمنتخب مصر مران المصري متأثرا بوعكة صحية استعدادا لنيجيريا في الجولة الرابعة للمجموعة السابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

واعتمد هيكتور كوبر المدير الفني لمصر على حمادة طلبة في الظهير الأيسر في لقاء الجولة الثالثة.

وقال إيهاب لهيطة عضو اتحاد الكرة الحاضر لـ FilGoal.com: "غادر صبري رحيل بعد شعوره بدوار".

وأضاف "سنقوم بعرضه على الطبيب ولم يتحدد بعد إمكانية مشاركته أمام نيجيريا من عدمها".

وتحتاج مصر للفوز للابتعاد بالصدارة للمجموعة السابعة.

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