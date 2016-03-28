مباحث كفر الشيخ تكشف لغز العثور على جثة فتاة.. قتلها شقيقها انتقاما لشرفه

تمكنت مباحث كفر الشيخ من الكشف عن هوية جثة فتاة حليقة الرأس ومكبلة بالسلاسل أسفل كبري السخنة على رافد الطريق الدولي، حيث تبين أن شقيقها استدرجها بحجة تزويجها بمن تربطه علاقة بها، وحلق لها شعرها وانهال عليها طعناً بآلة حادة وربطها بالسلاس ووضع أقفال عليها .

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، تلقى يوم الخميس، الموافق 10 مارس الحالي إخطارًا من اللواء أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، بالعثور على جثة لفتاة عمرها يتراوح من 14إلى 17 عامًا أسفل كوبرى السكنة على رافد الطريق الدولى، حليقة الرأس مكبلة بالسلاسل وبها الأقفال، وملقاة أسفل كوبري السكنة على رافد الطريق الدولي الساحلى كفر الشيخ بلطيم، انتقل على الفور العميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية، وبمعاينة الجثة تبين أنها مربوطة بالجنازير من قدميها وبها العديد من الإصابات الظاهرة.

تم على الفور نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفرالشيخ العام وإخطار النيابة العامة لمعاينة الجثة وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لمعرفة طريقة ارتكاب الجريمة وسبب الوفاة، وتكليف المباحث بسرعة كشف غموض الحادث والقبض على الجانى.

وكلف اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية، للكشف عن هوية الجثة والجناة ، فتم إجراء وصف الجثة وعمرها وتم بحث حالات الغياب بالمراكز التي تنطبق عليها أوصاف الجثة.

توصلت التحريات إلى أن هناك فتاة متغيبة من منزلها ولم يبلغ أهلها عن غيابها، بمواجهة والدها ووالدتها لم يدليا بأي معلومات عن غياب ابنتهما، وبسئوال الجيران تبين أن" أ ف ع من قرية دمرو الحدادي التابعة لمركز سيدي سالم متغيبة في الوقت الموافق للعثور على الجثة، تم استدعاء الأبوين للتأكد من أن الفتاة التي تم العثور عليها هي ابنتهما من خلال البصمة الوراثية من خلال العينة "DNT"" وأكدت نتيجة العينة أن البصمة الوراثية للأبوين.

وبدأت النيابة استجواب الوالدين وتبين أن الفتاة (17سنة طالبة بالصف بالثاني الثانوي) ، قتلها " فهمي " (حلاق 21 سنة) شقيقها، عندما عرف بوجود علاقة بينها وبين آخر، حيث استدرجها بحجة تزويجها بمن تربطها به علاقة، واستقل الدراجة النارية التي يمتلكها وشقيقته خلفه وعند كوبري السكنة أسفل الطريق الدولي الساحلي، حلق شعرها ، أسفل الكوبري وانهال عليها بآلة حادة ، وقام بربطها بالسلاسل ووضع خمسة أقفال وتركها وعاد للقرية .

وبمواجهته اعترف بجريمة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق .

- مباحث كفرالشيخ تكثف جهودها لكشف لغز العثور على جثة فتاة أسفل كوبرى السكنة