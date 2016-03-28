تحرير 22 محضرا ضد أصحاب المخابز بمركزى طما والمراغة فى سوهاج

أكد شمس الدين محمد يوسف وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تمكنت من ضبط ربع طن زيت طعام تموينى معبأ فى زجاجات، لدى صاحب أحد المحلات التموينية ويدعى "محمد .ن" بمركز طما، لبيعها فى السوق السوداء، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق .

كما تم ضبط نصف طن سكر ناقص الوزن عبارة عن 80 جراما نقصا فى الكيلو فى أحد المحلات التموينية بمركز طما، وتم التحفظ على المضبوطات، كما تم تحرير 22 محضرا ضد أصحاب المخابز بمركزى طما والمراغة، عبارة عن نقص وزن وعدم الإعلان عن التشغيل وتم إحالة المحاضر إلى النيابة المختصة.

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