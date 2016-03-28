عاجل:إعلان وظائف وزارة التموين للمؤهلات العليا والدبلومات والعمال والتقديم متاح حتى 2/4/2016 تابع التفاصيل

أعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن عدد كبير من الوظائف الشاغره للشباب المصري، وجاء الإعلان للعمالة الفنيه وايضًا لحديثى التخرج وللدبلومات، وغيرهم، وصرحت الشركة أنه سيتم التعاقد،بعدد “36وظيفة”، وذلك وفقا لأحكام القوانين واللوائح الخاصة بالشركة، ووفقًا للشروط المعلن عنها في إعلان الوظائف.

وأعلنت الشركه عن حاجتها لهذه الوظائف من شباب محافظتي دمياط والاسكندرية، وتشمل الوظائف المطلوبة من قبل الشركة الكثير من التخصصات من مهندسيين، وفنيين، وعمال ومندوبين، وكاتب، وأمين إستلام ، وأخصائيين، وسنقدم لكم الوظائف المطلوبة كما وردت فى الإعلان وهى كلآتي:

الوظائف المطلوبة:

عدد 5 مهندس ميكانيكا

مكان العمل 3 مهندسين بالأسكندرية و2 بدمياط

عدد 1 مهندس مدني

مكان العمل دمياط

عدد 4 مهندسين كهرباء

مكان العمل 2 مهندسين بالاسكندرية 2 مهندسين بدمياط

2 عدد أخصائي تخزين

الحصول علي مؤهل زراعي عالي

مكان العمل 1 اسكندرية 1 دمياط

عدد 4 أخصائي استلام وتوزيع

الحصول علي مؤهل تجاري عالي

مكان العمل 2 اسكندرية 2 دمياط

عدد 4 أخصائي تسوية

الحصول علي مؤهل تجاري عالي

مكان العمل 2 اسكندرية – 2 دمياط

عدد 4 كاتب

الحصول علي مؤهل تجاري متوسط أوفوق متوسط

مكان العمل الأسكندرية

عدد 4 أمين استلام وتوزيع

الحصول علي مؤهل تجاري متوسط أوفوق متوسط

مكان العمل 6 اسكندرية – 3 دمياط

عدد 9 فني ميكانيكا

الحصول علي مؤهل صناعي متوسط وفوق متوسط

مكان العمل 4 اسكندرية – 5 دمياط

عدد 6 فني كهرباء

الحصول علي مؤهل صناعي متوسط وفوق متوسط

مكان العمل 2 اسكندرية – 4 دمياط

عدد 4 فني الكترونيات

الحصول علي مؤهل صناعي متوسط وفوق متوسط

مكان العمل 2 اسكندرية – 2 دمياط

عدد 4 فني سلامة وصحة مهنية

مؤهل متوسط أو فوق متوسط زراعي أو صناعي

مكان العمل 2 اسكندرية – 2 دمياط

عدد 8 فني تشغيل

مؤهل متوسط أو فوق متوسط صناعي

مكان العمل 4 اسكندرية – 4 دمياط

عدد 6 فني تخزين وصيانة حبوب

مؤهل متوسط زراعي

مكان العمل 2 اسكندرية – 4 دمياط

عدد 4 وزان

مؤهل متوسط أوفوق متوسط تجاري ورخصة وزن

مكان العمل الأسكندرية

عدد 4 كهربائي

محو أمية

مكان العمل 2 اسكندرية – 2 دمياط

عدد 4 ميكانيكي

محو امية

مكان العمل 2 اسكندرية – 2 دمياط

عدد 8 عامل حرفي تشغيل

محو أمية

مكان العمل 4 اسكندرية – 4 دمياط

عدد 8 مندوب أمن

اعدادية

مكان العمل 4 اسكندرية – 4 دمياط

طريقة التقديم:

وعلى جميع الشباب الراغبين فى التقدم لهذه الوظائف تجهيز الأوراق الاتية:

صورة من شهادة الميلام بالكمبيوتر، مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومى، وصورة من الموقف من التجنيد،بالاضافة الى صورة من المؤهل الدراسي، وصورة شخصية، ورخصة قياده درجه أولى أو ثانية.

ثم يتم إرسال الأوراق باسم السيد الأستاذ / رئيس قطاع الموارد البشرية والشئون الإدارية بالشركة العامة للصوامع والتخزين . على هذا العنوان :

( 1 ميدان السواح – سراي القبة – القاهرة ) ص . ب 377-11511

ويتم الإنتهاء من التقديم فى يوم 2 من شهر ابريل المقبل، وسيتم عمل مقابله شخصيه للمتقدمين بعد اعلامهم بمكان وموعد المقابله ، ويجب طباعة صوره من طلب التقديم وملئ البيانات داخلها وكتابة مكان العمل المرغوب العمل به حسب محافظتك، كما يمكن كتابة هذا الطلب بخط اليد .

شبكةعيونالإخبارية

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