شريف فتحي يبحث تأمين المطارات مع أمين المنظمة الدولية للطيران المدني «الإيكاو»

بحث شريف فتحي وزير الطيران المدني مع “فانج ليو” أمين عام المنظمة الدولية للطيران المدني( الإيكاو) سبل دعم العلاقات في مجال الطيران المدني واجراءات تأمين المطارات ، ودعم الجهود المبذولة من مصر في مجال أمن الطيران لعودة السياحة ، كما استعرض الجانبان التحديات التي تواجه صناعة الطيران المدني في منطقة الشرق الأوسط والعمل علي حلها وخاصة أمن وسلامة الطيران .. جاء ذلك في أول زيارة رسمية لها عقب توليها المنصب لتكون مصر أول دولة في المنطقة تقوم الأمين العام بزيارتها تقديرا لمكانتها الدولية والإقليمية .

وأكد فتحى ان وزارة الطيران تدعم كافة المبادرات الصادرة عن الايكاو ، وخاصة مبادرة No Country Left Behind (NCLB)، وكذلك مشاركة الوزارة الفعالة فيما يخص الموضوعات الخاصة بالبيئة وخفض الانبعاثات الكربونية والتغير المناخى، مشيراً أن مصر ستشارك فى المؤتمر الوزارى الخاص بتسهيلات وامن الطيران فى افريقيا المقرر عقده بناميبيا خلال الفترة من 4 – 8 ابريل القادم .

واشارت ليو لأهمية التدريب فى مجال النقل الجوى عن طريق تبادل الخبرات او التمويل الحر ، مما يساعد على تطوير منظومة صناعة النقل الجوى واكتساب العديد من المهارات ، ومن جانبه أضاف فتحى أن مراكز التدريب بمصرالطيران تسخر امكانياتها للتعاون مع “الايكاو” فيما ما هو جديد فى مجال النقل الجوى كما أنها تقدم كافة الدعم للدول الأفريقية .

حضر اللقاء أحمد حسين مندوب مصرالدائم لدي مجلس منظمة الإيكاو ، ومحمد رحمه المدير الإقليمي لمكتب المنظمة بالشرق الأوسط وإيهاب العماوي رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ولمياء سامي معاون وزير الطيران المدني وكذلك لمياء جلال مدير إدارة التنسيق الدولي بمكتب الوزير .

وقد حرصت أمين عام المنظمة الدولية للإيكاو خلال زيارتها لمصر علي لقاء عدد من المسؤلين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ومحافظ الأقصر ، كما قامت بعمل جولة سياحية في مدينتي الأقصر والقاهرة زارت خلالها معبد الأقصر وحتسبشوت والبر الغربي وعرض الصوت والضوء وشارع المعز .