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جامعة القاهرة تقيم حفل تأبين لبطرس غالي

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تأبين بطرس غالي

تأبين بطرس غالي

 

أقامت جامعة القاهرة، مساء اليوم، حفل تأبين الدبلوماسي بطرس غالي، بحضور رئيس الجامعة جابر جاد نصار، والدكتورة هالة السعيد عميد علوم سياسية والدكتورة علا ابو زيد رئيسة قسم العلوم السياسية.

وذكر الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن دبلوماسية الدكتور الراحل بطرس غالي تحتاجها في حل مشاكلها مع دول أفريقيا، مشددًا أن مصر تفتقد مثل هذه النماذج في مناقشاتها.

وأضاف “نصار”، خلال كلمته في حفل تأبين الراحل بطرس غالي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ببهو قبة الجامعة، أنه جسد وحمل هموم العرب والمسلمين، وأنه حينما عين أمينًا عامًا للأمم المتحدة لم يساوم على بلاده العربية، ولا القضية الفلسطينية وظل يدافع عنها.

وتابع رئيس جامعة القاهرة، قائلًا ‘‘نحن في مجتمع أصبح لايتقن العمل لأقل درجة، بينما كان بطرس غالى يتقن عمله لأقصى درجة’’، مشيرًا إلى أن الجامعة ارتبطت باسمه في عمق تاريخها وفي حاضرها ومستقبلها.

المراسل: عمر جمال

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

حفل تأبيين بطرس غالي

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