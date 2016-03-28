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وزير الاسكان يطلق مشروع عمرانى باستثمارات إماراتية تصل إلى 40 مليار جنيه

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وزير الاسكان يطلق مشروع عمرانى باستثمارات إماراتية تصل إلى 40 مليار جنيه وزير الاسكان يطلق مشروع عمرانى باستثمارات إماراتية تصل إلى 40 مليار جنيه

مصطفي مدبولي وزير الإسكان

أعلن اليوم وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى عن مشروع عمراني متكامل باستثمارات إماراتية تصل إلى 40 مليار جنيه فى المنطقة الواقعة بين طريقي السويس والإسماعية الصحراوي يضم 30 ألف وحدة سكنية .

وكانت شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري- كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال على مستوى منطقة الشرق الأوسط قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا موسعًا بهذه المناسبة.

ويعتبر ” البروج ” مشروع على مساحة حوالي 1212 فدان – أي ما يعادل 5 ملايين متر مربع – ويضم نحو 30 ألف وحدة سكنية عصرية بأسعار منافسة خاصة للشباب.. وتصل استثماراته إلى نحو40 مليار جنيه، ويقع فى المنطقة ما بين طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت رسميًا عن قيام شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري بسداد 100 مليون دولار، لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهى الدفعة الأولي من المبالغ المطلوبة لقيمة توصيل المرافق والرسوم، لبدء مشروعها العمراني المتكامل.

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