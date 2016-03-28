أخبار عاجلة

الاخبار - وزارة الصحة... 24 حالة وفاة و78 مصاباً حتى الان فى تفجير كنيسة مار جرجس بـ طنطا -
الداخلية: البابا تواضورس كان بداخل كنيسة المرقسية لحظة الانفجار.. وضابطة ضمن الشهداء -
الأخبار - الرئيس السيسي يتابع حادث كنيسة مارجرجس ويوجه رئيس الوزراء بالتحرك إلى موقع الحادث -
الاخبار - مجلس حكماء المسلمين يدين التفجيرات الإرهابية ويتضامن مع الاقباط... النائب العام يصل طنطا -
ننشر صورة الضابط الذي استشهد بسبب منع الانتحاري من دخول الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
محافظ الدقهلية: القيادة السياسية "مصممة" على ملاحقة المتهمين بتفجيري طنطا والإسكندرية -
بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين -
ننشر الصور الأولى لمحيط تفجير الكنيسة المرقصية بالإسكندرية -
الصحة: 11 شهيدًا و35 مصابًا جراء انفجار الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
فالنسيا يقسو على غرناطة بثلاثية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا.. رانيا يوسف ضيفة «صاحبة السعادة» على «سي بي سي‎»

Google+ Print
غدًا.. رانيا يوسف ضيفة «صاحبة السعادة» على «سي بي سي‎» غدًا.. رانيا يوسف ضيفة «صاحبة السعادة» على «سي بي سي‎»

رانيا يوسف وإسعاد يونس

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامة الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي الفنانة رانيا وذلك يوم غد الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءا في حديث خاص عن الفن.
> وتتحدث رانيا يوسف عن كيفية توفيقها خلال التمثيل بين عدة شخصيات خاصة وأن الأمر يحتاج إلى لحظات صمت وسكون وسكينة والكثير من التأمل حتى لا تفكر و”تفضي دماغها”.
> وتوضح الفنانة كيف انه مطالبة في كل دور تقوم به أن يكون هايل و”لابسة” الشخصية جيدا ثم بعد ذلك تخرج منها وتعيش حياتها الطبيعية كما تتحدث خلال الحلقة عن أعمالها الفنية السابقة وأبرز ما تعرضت له من متاعب في حياتها الفنية.
> وتكشف رانيا يوسف عن الجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة وما أهم الأعمال التي قدمتها سابقا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا