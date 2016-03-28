غدًا.. رانيا يوسف ضيفة «صاحبة السعادة» على «سي بي سي‎»

كتبت – إ نجي لطفي

يستضيف برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامة الكبيرة إسعاد يونس على شاشة سي بي سي الفنانة رانيا وذلك يوم غد الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساءا في حديث خاص عن الفن.

> وتتحدث رانيا يوسف عن كيفية توفيقها خلال التمثيل بين عدة شخصيات خاصة وأن الأمر يحتاج إلى لحظات صمت وسكون وسكينة والكثير من التأمل حتى لا تفكر و”تفضي دماغها”.

> وتوضح الفنانة كيف انه مطالبة في كل دور تقوم به أن يكون هايل و”لابسة” الشخصية جيدا ثم بعد ذلك تخرج منها وتعيش حياتها الطبيعية كما تتحدث خلال الحلقة عن أعمالها الفنية السابقة وأبرز ما تعرضت له من متاعب في حياتها الفنية.

> وتكشف رانيا يوسف عن الجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة وما أهم الأعمال التي قدمتها سابقا.