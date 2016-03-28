أعراض وأسباب الإصابة بفقر الدم.. تعرف عليها

أعراض الإصابة بفقر الدم

نقص فيتامين ب 12 يؤدى للإصابة بفقر الدم

فقر الدم أو نقص الحديد من المشاكل التى تصيب الكثيرين، وينتج عن سوء التغذية ونقص عناصر معينة تؤثر على عمل خلايا الدم فى الجسم.>وأوضح تقرير نشره الموقع الأمريكى "مايو كلينك" أن أعراض الإصابة بفقر الدم تشمل الشعور بالتعب والضعف وشحوب لون الجلد وعدم انتظام ضربات القلب وضيق التنفس والشعور بالدوخة أو الدوار، وألم فى الصدر والشعور ببرودة فى اليدين والقدمين وصداع. وأضاف التقرير أن أعراض الإصابة بفقر الدم فى المرحلة الأولى، تكون خفيفة لا يلاحظها أحد، وتزداد سوءا مع تفاقم فقر الدم.>الشعور بالتعب له أسباب عديدة أخرى غير الإصابة بفقر الدم، وإذا كنت تشعر بالتعب لأسباب غير واضحة فيجب استشارة الطبيب، لأن هذا التعب من أعراض فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين ب 12.

وأوضح التقرير أن الجسم به ثلاثة أنواع من خلايا الدم هى خلايا الدم البيضاء لمكافحة العدوى والصفائح الدموية التى تساعد على تجلط الدم، وخلايا الدم الحمراء التى تعمل على توزيع الأكسجين بجميع أجزاء الجسم، كما تحتوى خلايا الدم الحمراء على الهيموجلوبين "البروتين الغنى بالحديد ويعطى الدم لونه الأحمر"، والهيموجلوبين يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين من الرئتين لجميع أجزاء الجسم.

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