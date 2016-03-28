تعرف على أسباب الانخفاض الحاد فى الدورة الدموية وطرق الوقاية؟

تعرض عمرو زكى مهاجم الزمالك الأسبق، لوعكة صحية مفاجئة، تم نقله على إثرها للمستشفى، وذلك بعد عودته من السفر وفور دخوله شقته السكنية، حيث سقط على الأرض بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأكد الدكتور خالد وهبة - استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى - أن الهبوط الحاد فى الدورة الدموية يحدث نتيجة الانخفاض الشديد فى ضغط الدم، مما يسبب هبوطا مفاجئا أو نتيجة وجود ارتخاء فى الصمام الميترالى، وهو ما يؤدى إلى زيادة شديدة فى سرعة ضربات القلب، مما يقلل كمية الدم الذى يضخة القلب إلى المخ، فيسبب هبوطا أو إغماء مفاجئا، ويظهر بالموجات الصوتية على القلب "الإيكو".

وأشار وهبة إلى أنه يمكن أن يكون الهبوط المفاجئ ناتجا عن تضخم فى البطين الأيسر، ويكون نتيجة عيب خلقى فيؤدى إلى قلة كمية الدم الذى يخرج من القلب إلى المخ، فيؤدى إلى الهبوط، أو نتيجة أن يكون لديه مشكلة فى كهربية القلب، موضحا أن كل هذه الأمور يمكن أن تحدث للرياضيين أو أى شخص نتيجة لأى سبب من هذه الأسباب.

وأكد الدكتور خالد وهبة أنه للوقاية من الهبوط المفاجئ فإذا كان الشخص يلعب ألعابا عنيفة فيجب أن يقوم بإجراء فحص دورى على القلب متمثلا فى رسم القلب والموجات الصوتية على القلب "الإيكو"، وإذا تعرض للضغط المنخفض فجأة فيجب عمل إجراءات وقائية فى المنزل مثل تناول أى طعام مملح مثل المخلل أو الجبنة المالحة، وينام على ظهره ويضع تحت قدمه من 4 إلى 5 وسادات أو يقوم أحد برفع قدمه إلى أعلى ليصل الدم إلى المخ.

وأضاف د.خالد: "إذا كان الشخص يعانى من ارتخاء فى الصمام الميترالى وكان يعانى من أعراض نتيجة الارتخاء فلابد أن يأخذ علاجا دوائيا، أما إذا كان يعانى من تضخم البطين الأيسر فينصح بعدم ممارسته الرياضة العنيفة مثل الكرة والاسكواش، حيث يمكن أن تتعرض حياته للوفاة"، مؤكدا أن الذين يعانون من كهربية القلب لابد أن يتناولوا علاجا دوائيا.

- نقل عمرو زكى للمستشفى بعد تعرضه لهبوط حاد فى الدورة الدموية

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